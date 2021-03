Revine frigul ! Ce spun meteorologii ? Intr-un interval de 24 de ore (vineri/sambata) regimul de temperaturi se va prabuși la nivelul intregii țari. O masa de aer extrem de rece va ajunge in Romania. Vineri (5 martie) se va raci accentuat in nord-vestul și in nordul țarii, dar in celelalte regiuni valorile termice vor caracteriza in continuare o vreme deosebit de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

