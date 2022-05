Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor 2022 va fi organizata si in Constanta, sambata, 14 mai. Cu un program extins chiar si pana dimineata, muzeele vor oferi constantenilor o noapte de neuitat cu expozitii si evenimente inedite.

- Muzica religioasa face parte din ceea ce se numește manifestarea deplina a omului credincios. La Ploiești, a luat ființa un eveniment-concurs, ”Lumina lumii”, care și-a propus sa arate parte din frumusețea ortodoxiei romanești. Zeci de tineri iși manifesta iubirea fața de Hristos prin interpretarea…

- Mihai Traistariu a dezvaluit cați bani cere pentru o ora de curs la școala lui de muzica din Constanța. Artistul a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare.De 8 ani, in Constanța, Mihai Traistariu are o școala de muzica, unde ofera cursuri de pian, chitara, vioara, teatru și dans. De curand,…

- Un recital de pricesne va avea loc duminica, 27 martie, la așezamantul religios „Sf. Vasile Cel Mare” din Bistrița. Se anunța o duminica speciala, la așezimantul religios „Sf Vasile cel Mare” din Bistrița. Dupa Sfanta Liturghie, care se va oficia la ora 10.00, credincioșii vor avea parte de un recital…

- "Eu am avut norocul sa cred la țara intr-o vreme cand lautarii erau lautari. Muzica a intrat in mine ascultand lautari din aia adevarați, iar apoi, cei 3 ani cat am stat in institutul de folclor și am ajuns la cunoașterea profunda a originilor am ajuns sa ințeleg ce se poate face cu muzica populara,"…

- Pe scena Festivalului Național de Interpretare a Muzicii Populare „Omatuța” („Baladele Siretui „), ajuns la a XXIII-a ediție, din Tecuci, Buzaul a fost reprezentat prin cantec de Elena Tarau. Ea s-a intors acasa de la acest festival cu mențiune. Competiția a avut loc sambata, 12 martie, la Tecuci,…

- Impresionat de povestea de viața concurentului Eduard Preda, in varsta de 19 ani, care in copilarie a suferit de autism, iar acum a reușit sa se recupereze și a interpretat magistral o piesa, el aplicand și la cele mai importante Facultați de Muzica din Anglia, British Irish Modern Muzic Institute,…

- Este oficial! Au inceput preselecțiile pentru „Vocea Romaniei”, sezonul 10. Dupa o pauza de mai bine de doi ani, show-ul revine la PRO TV. Ca in fiecare sezon, sunt așteptați toți cei care au calitați vocale remarcabile și care iși doresc sa-și transforme visul de a canta in realitate. Este cel de-al…