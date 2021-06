Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat și extins, vineri, avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de canicula, ploi torențiale, vijelii și grindina. Codurile de vreme extrema vor afecta toata țara. De vineri de la ora 14.00, pana sambata dimineața la 6.00 va fi cod portocaliu de vijelii puternice, grindina, cantitați…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in municipiul Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri…

- Satu Mare, alaturi de alte judete din vestul și nord-vest-iul țarii sunt sunt sub Cod portocaliu de canicula, anunța meteoroliogii. In intervalul menționat valul de caldura va cuprinde treptat toata țara, iar disconfortul termic va fi ridicat. Miercuri (23 iunie) va fi canicula in Banat, Crișana, Oltenia,…

- Meteorologii anunța ca vremea va intra intr-un proces de incalzire și va deveni calduroasa in majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat pe arii extinse – indicele temperatura-umezeala (ITU) depașind pragul critic de 80 de unitați (80-84). Totuși sunt posibile innorari temporar…

- Meteorologii au emis vineri un Cod Galben de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica valabil in județul Alba și alte județe din țara pana sambata noaptea. In intervalul 18 iunie, ora 10:00 – 19 iunie, ora 23:00t in Muntenia, Moldova, Oltenia și in Dobrogea și in cea mai mare parte a Transilvaniei…

- Meteorologii au emis un Cod Galben de de instabilitate atmoseferica accentuata, valabil joi 17 iunie, de la ora 12:00 pana la ora 21:00. Potrivit acestora, pe parcursul zilei de joi (17 iunie) in Oltenia, vestul Munteniei, Banat, jumatatea de sud a Crișanei și a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben. Potrivit…

- Meteorologii au emis, joi seara, noi alerte meteo. Meteorologii anunța ploi torentiale pana vineri dimineața. Zece județe au intrat sub avertizare Cod portocaliu, iar alte 15 județe sunt sub Cod galben. Conform ANM, incepand de joi, ora 20:00, pana vineri ora 10.00, in Banat, Crișana, in cea mai mare…