Stiri pe aceeasi tema

- Calitatea și inovația Sony au fost din nou recunoscute in cadrul Expert Imaging and Sound Association Awards. Sony a caștigat un total de opt premii in cadrul a patru categorii de produse – titlurile pentru cea mai buna camera Full- Frame pentru Alpha 7 IV, cel mai bun Smartphone Multimedia, pentru…

- ADATA Technology, un producator de top de module de memorie, unitați flash USB, carduri de memorie, SSD-uri, HDD-uri și periferice pentru jocuri, prezinta astazi cea mai recenta serie de module de memorie pentru creatori, ADATA ACE. Creatorii pot alege dintre doua modele, in funcție de bugetul și cerințele…

- Reviewul de astazi se adreseaza jucatorilor, pentru care am testat un mousepad și un mouse de gaming de la MSI cu caracteristici foarte bune, dupa cum urmeaza: Specificații mousepad AGILITY GD70: Suprafața fina Dimensiuni: 900 X 400 X 3mm Baza din cauciuc natural Greutate: 640g Specificații mouse CLUTCH…

- In timpul primei luni de desfasurare, tabara internationala de vara Easy Breezy de la Novakid a inregistrat circa 6.000 de tineri cursanti de engleza care s-au alaturat programului online captivant. Cea de-a doua editie a taberei internationale de vara Easy Breezy organizate de Novakid a reunit deja…

- La 21 de ani, Selly este unul din puținii creatori de conținut care se poate lauda ca a trecut de pragul primului milion de euro la 18 ani din vlogging și contracte de publicitate. Model pentru adolescenții de astazi, tanarul, pe numele sau Andrei Șelaru, a vorbit despre cum s-a descurcat de mic in…

- Andra Petrescu e noua prezentatoare de știri de la Antena 1 . Ea face echipa cu Andreea Țopan și Valentin Butnaru de luni pana vineri, la Observator 12. Intr-un interviu pentru Libertatea, ea a povestit cum a ales aceasta cariera, dar și cum arata viața ei dincolo de camerele de filmat. Libertatea:…

- Subiectul reviewului de astazi se adreseaza podcasterilor, vloggerilor, streamerilor și altor categorii profesionale intrate recent in vocabularul curent, dar cu o pondere din ce in ce mai mare in societatea contemporana. Dupa cum probabil ați ghicit, vom testa in cele ce urmeaza un element central…

- PVH Europe, parte din PVH Corp., anunța un parteneriat, care va fi dezvoltat pe o durata de mai mulți ani, impreuna cu Infinited Fibre Company, un grup care se ocupa cu tehnologia dedicata modei circulare, cu scopul de a amplifica sustenabilitatea produselor oferite in Europa prin emblematicele brand-uri…