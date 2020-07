Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de lapte se confrunta cu o criza la nivel mondial, avand in vedere ca fermierii au aruncat milioane de litri, au redus productia si au vandut vacile mai batrane, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Socul produs de criza sanitara asupra economiei globale este fara precedent si va avea efecte pe termen lung, indiferent daca propagarea coronaviruslui va fi stopata sau va urma un al doilea val, apreciaza economistul-sef al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), dna Laurence…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca de la inceputul pandemiei, Guvernul a alocat plați de 3,02 miliarde pentru a preveni efectele crizei coronavirusului.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic Orban din buzunar ”3.02 miliarde lei plati…

- Senatorul liberal Viorel Ilie l-a felicitat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, pentru modul in care a gestionat criza sanitara in perioada starii de urgenta, dar si pentru felul in care arata in geaca de piele la care s-a facut referire in textul motiunii care il vizeaza pe ministru. "Sa stiti…

- Senatorul PSD de Constanta, Stefan Mihu a adresat o interpelare catre ministrul Economiei si ministrul Muncii in care le solicita acestora masuri urgente pentru crearea unor noi locuri de munca si revitalizarea economiei romanesti in aceasta perioada de criza.ldquo;Ultimele luni au marcat mutatii majore…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a prezentat planul de resuscitare economica dupa pandemie. Premisa este ca numarul infectarilor sa ramana redus. Germania trece prin cea mai ampla recesiune din istoria sa.

- Ministrul peruan de interne, Carlos Moran, a demisionat vineri pe neasteptate din functie, in plina pandemie de Covid-19, pe fondul criticilor care i-au fost adresate in legatura cu numarul mare de politisti contaminati cu coronavirusul responsabil de noua boala, relateaza AFP. Carlos…