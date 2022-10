Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele de consolidare a dialogului politic bilateral au fost analizate in cadrul intrevederii dintre prim-ministra Natalia Gavrilița și Președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan, Sahiba Gafarova.

- Primul sistem de aparare antiaeriana „IRIS-T SLM” va sosi in Ucraina in urmatoarele cateva zile, a anunțat luni Berlinul, in ziua in care Rusia a lovit Kievul și alte orașe ucrainene cu zeci de rachete și drone, scrie Reuters. Germania a anunțat luni ca va livra „in urmatoarele zile” Ucrainei primul…

- Duminica a fost oficiata prima Sfanta Liturghie pentru comunitatea romanilor ortodocși din orașul Dachau, landul Bavaria, Germania. La slujba au fost prezenți peste 50 de oameni care locuiesc in Dachau, Karlsfeld și Munchen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O noua prognoza a principalelor institute economice din Germania prevede ca cea mai mare economie a zonei euro va intra in recesiune anul viitor, declanșata in mare parte de o creștere „drastica” a costurilor energiei cauzata de razboiul Rusiei din Ucraina. Prognoza a fost realizata de Institutul Ifo…

- Operatorul centralei nucleare Isar 2 din Germania a informat Ministerul Mediului cu privire la o scurgere de la amplasament, care nu a compromis securitatea, dar care ar putea complica planul energetic de iarna al guvernului, a declarat luni ministerul, potrivit Reuters. Este nevoie de o perioada de…

- Scurgerea de la centrala nucleara Isar 2 nu reprezinta o amenințare pentru populație, dar ea va necesita o saptamana de reparații pentru a ramane funcționabila, perioada in care va fi scoasa din producție, a declarat Ministerul Mediului din Germania, potrivit Reuters . Aceasta oprire forțata ar putea…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta in aceasta saptamana cu intrebari din partea unor parlamentari, cu privire la rolul sau in combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro, iar investigatia ampla referitoare la aceasta schema ameninta sa-l submineze in timp ce se confrunta cu o criza…

- Seful statului, Maia Sandu, a discutat cu directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Raul Hellvig, despre nivelul sporit al riscurilor de securitate in regiune. Cei doi oficiali au avut o intalnire la Presedintia de la Chisinau.