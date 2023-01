Revelion de poveste la Pensiunea Izișoara Resort*** din comuna Sacel, Maramureș! Pachetul de Revelion la Pensiunea Izișoara Resort*** din comuna Sacel a cuprins 4 zile, cu o oferta ca-n povești. Oaspeții au fost intampinați in 30 decembrie 2022 cu palinca tradiționala,vișinata și cu o cina pregatita in stil maramureșean. Ceii mici au avut parte, și ei, de un meniu specific varstei lor. Seara a continuat cu o demonstrație de tors manual, iar oaspeții au ascultat colinde. A doua zi, 31 decembrie 2022, oaspeții au inceput ziua cu un mic dejun de tip bufet suedez, iar la pranz au participat la…