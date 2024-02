De unde sînt turiștii, care vor schia în Coreea de Nord Primul grup de turiști, caruia i s-a permis intrarea in Coreea de Nord, pentru prima oara de la inceputul pandemiei, va ajunge curind acolo. Este vorba despre un grup de turiști ruși, unii dintre ei fiind interesați de schi și snowboard. Pachetul turistic costa aproximativ 700 de euro de persoana. Turiștii ruși vor vizita capitala Phenian și apoi vor merge la schi. In octombrie 2023, ministr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

