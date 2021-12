Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de COVID-19 a readus Europa în epicentrul pandemiei - coincizând cu Craciunul și Anul Nou, și în ajunul anului 2022 - prin înregistrarea zilnica de recorduri de infectari atât de mari, încât în regiune deja se înaspresc și se implementeaza…

- Noile restrictii intrate marti in vigoare in Germania pentru a combate contaminarile cu noul tip de coronavirus „nu vor fi suficiente” in fata variantei Omicron, care va genera „o crestere accentuata” a numarului de cazuri in urmatoarele saptamani, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii.…

- In Franța, joi infectarile cu COVID-19 au depasit 90.000 de cazuri noi inregistrate in 24 de ore, un prag niciodata atins si un record absolut in aceasta țara de la inceputul pandemiei in martie 2020, potrivit datelor publicate joi de Agentia franceza de sanatate publica, citate de AFP. Au fost inregistrate…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Alte 1.407 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 11 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Italia, 3-Romania, 3. Rusia, 1-Spania, 1-Germania.Numarul total de teste efectuate –8.436.

- Medicul Valeriu Gheorghița a facut inca un apel la vaccinare anti-Covid și a subliniat ca este singura cale de a depași valul 4 al pandemiei, care este atat de virulent din cauza variantei Delta și duce la mii de imbolnaviri zilnic. Romania e in acest moment in scenariul in care era Italia in primele…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…