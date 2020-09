Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi interzise in Anglia de luni – cu unele exceptii -, pe fondul unei cresteri accentuate a cazurilor de coronavirus. Noua regula va limita la sase grupurile care se intalnesc atat in interior, cat si in aer liber. Regula nu se va aplica scolilor, locurilor…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- Obtinerea unui acord post-Brexit între Uniunea Europeana si Marea Britanie pare „improbabila” în acest moment, a declarat vineri dupa-amiaza negociatorul UE, Michel Barnier, transmite agentia Bloomberg citata de Mediafax. O noua sesiune de negocieri între Marea…

- Administratia Vladimir Putin a respins, joi dupa-amiaza, acuzatiile Marii Britanii privind presupusele ingerinte electorale ruse si tentative de sustragere a datelor despre dezvoltarea unor vaccinuri anticoronavirus, anunța MEDIAFAX."Nu avem informatii despre cine ar ataca cibernetic companii…

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea în cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times. Negociatorul-sef al…

- Guvernul de la Londra a anuntat aplicarea de noi masuri pentru studentii din Uniunea Europeana, aplicabile dupa iesirea Marii Britanii din UE. Astfel, acestia vor trebui sa plateasca taxe mari de scolarizare de la inceputul anului universitar 2021.Studentii internationali ce studiaza in universitatile…

- 17 țari de pe continent interzic acum sau limiteaza intrarea cetațenilor portughezi pe teritoriile lor, din cauza creșterii cazurilor de Covid -19 observate în ultimele zile în Portugalia. Guvernul intenționeaza sa raspunda cu masuri de reciprocitate, scrie Rador citând Courrier International.Revenirea…