Uniunea Europeana va permite Statelor Unite, Canadei si Norvegiei sa se alature unui proiect menit sa rezolve problema deplasarii intarziate a trupelor prin Europa, actiune considerata de NATO drept vitala in cazul unui conflict cu Rusia, relateaza miercuri agentia Reuters.



In timp ce NATO a depus eforturi pentru a diminua contradictiile din legislatiile celor 27 de state ale UE care au impact asupra transferului trupelor americane in Europa, UE dispune de un buget pentru consolidarea podurilor care nu sunt suficient de rezistente pentru a sustine trecerea tancurilor si are mai multa…