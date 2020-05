Stiri pe aceeasi tema

- Germania a inasprit de miercuri reglementarile din abatoare, interzicand subcontractarea activitatilor de prelucrare a carnii prin agentii, dupa ce mai mult de 600 de lucratori din aceasta industrie sunt infectati cu noul coronavirus, au declarat pentru Reuters surse guvernamentale de la Berlin.…

- Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter…

- Au trecut doua luni de cand pe teritoriul Romaniei a fost confirmat primul caz de COVID-19, iar evoluția epidemiei a ajuns intr-un moment-cheie: fie se aplatizeaza curba cazurilor, scenariul dorit de toata lumea, fie vom inregistra un varf epidemiologic brusc, ceea ce risca sa puna la incercare sistemul…

- Autoritațile au anunțat 13 noi decese cauzate de infectarea cu coronavirus. Astfel, numarul morților ajunge in Romania la 433. Majoritatea persoanelor care au decedat sunt din Suceava, acolo unde numarul de imbolnaviri confirmate cu teste depașise zilele trecute 2.000 de persoane. Deces 422 Barbat,…

- Surse din Spitalul Militar spun ca, la testarile cu cei doi anticorpi, cel care prezinta boala existenta, IgM, și cel care arata ca aceasta a fost depașita, IgG, mai mulți medici au avut rezultat negativ la primul și pozitiv la al doilea. Asta indica faptul ca au avut boala, s-au vindecat. Ei insa au…