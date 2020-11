Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul tehnologic chinez Huawei Technologies Co Ltd intentioneaza sa vanda subsidiara sa de smartphone-uri Honor, un brand dezvoltat pe nisa low cost, unui consortiu condus de Digital China si autoritatile din Shenzhen, intr-o tranzactie evaluata la 100 de miliarde de yuani (15,2 miliarde de dolari),…

- Compania japoneza Nidec Corp va cheltui 200 miliarde de yeni (1,9 miliarde de dolari) pentru a construi in Serbia o uzina de productie a motoarelor destinate autovehiculelor electrice, in incercarea de a-si extinde afacerile din Europa, informeaza un articol publicat in cotidianul Nikkei, preluat…

- Lansarea cu intarziere a noilor telefoane 5G de catre Apple Inc a dus la cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor de iPhone-uri din ultimii doi ani, iar actiunile au scazut cu peste 5% joi, ceea ce a sters 100 miliarde dolari din capitalizarea sa bursiera, scrie Reuters. Din 2013, Apple a livrat…

- Compania chineza vrea sa renunțe la cel de-al doilea brand de telefoane pe care il are in portofoliu. Spre deosebire de marca principala - Huawei - telefoanele Honor au prețuri mai mici, iar din aceasta cauza marjele de profit sunt și ele mai scazute. Gigantul chinez Huawei negociaza cu Digital China…

- Huawei vrea sa vanda subsidiara de smartphone-uri Honor, tranzactie in urma careia ar putea obtine pana la 3,7 mld. dolari Gigantul chinez Huawei este in negocieri cu Digital China Group Co Ltd si alte companii pentru vanzarea unor parti din subsidiara sa de smartphone-uri Honor, o tranzactie in urma…

- Acțiunile grupului polonez de comerț electronic Allegro au crescut cu peste 60% la debutul de luni, oferind companiei o valoare de piața de aproape 19 miliarde de dolari în cea mai mare oferta publica inițiala (IPO) din Europa a acestui an, relateaza Reuters, citata de Mediafax.Citeste continuarea…

- Banca Mondiala vrea sa cumpere vaccin anti-COVID pentru tarile sarace. Plan de finanțare de 12 mld. dolari Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat marti ca vrea sa obtina acordul boardului institutiei pentru achizitia de vaccinuri pentru noul coronavirus de catre tarile sarace si in…

- Singurul unicorn românesc UiPath se afla în discutii discuții cu mai multe institutii bancare de investitii pentru pregatirea ofertei publice initiale la bursa din New York, ce ar urma sa aiba loc în 2021. Aceasta listare i-ar aduce o evaluare de peste 15 miliarde de dolari, scrie…