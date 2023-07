Stiri pe aceeasi tema

- Tesla, cel mai cunoscut producator de mașini electrice din lume, a creat o echipa secreta care sa suprime toate plangerile formulate de clienții sai privind autonomia vehiculelor, arata o ancheta devastatoare a Reuters cu privire la practicile companiei conduse de Elon Musk.

- Elon Musk a dat in judecata firma de avocatura de elita Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pentru a recupera cea mai mare parte a onorariilor de 90 de milioane de dolari pe care aceasta le-a primit de la Twitter pentru ca i-a infrant incercarea de a renunta la preluarea companiei, pentru 44 de miliarde…

- Starea pacientilor cu scleroza in placi (scleroza multipla) se deterioreaza mai rapid atunci cand acestia au o anumita mutatie genetica, potrivit unui studiu publicat joi in revista Nature, o descoperire ce ar putea deschide un nou domeniu de cercetare terapeutica, noteaza AFP."Daca aceasta mutatie…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi la nivel mondial, dar balanța dintre beneficii și dezavantaje este inca instabila. Nici medicii, nici studiile inca nu reușesc sa cada de acord asupra impactului clar asupra organismului. Un studiu publicat recent in The New England Journal of Medicine…

- Kairan Quazi este inginer software la doar 14 ani și a reușit sa treaca de interviu la una dintre cele mai mari companii din lume. El are in plan sa se mute din Pleasanton, California, impreuna cu mama sa, pentru a incepe sa lucreze la SpaceX in Redmond, Washington.

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa le reaminteasca dascalilor, fix de Ziua Copilului, ca viitorul celor mici nu este posibil fara școala.„Sunt convins ca fara școala evoluția nu este posibila. De aceea sunt convins ca azi, autoritați, parinți, dascali, ca indeosebi de ziua lor sa le recunoaștem dreptul…

- Jeff Bezos, 59 de ani, s-a logodit cu iubita lui, Lauren Sanchez, dupa aproape 5 ani de relație, inceputa cand miliardarul american nu era divortaț, anunța PageSix și CNN.Potrivit unei surse a tabloidului american, Lauren Sanchez, 53 de ani, fosta prezentatoare a programului matinal al postului Fox…

- American Councils for International Education anunta deschiderea sesiunii de pre-inscriere pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025 Ambasada Statelor Unite in Romania si American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educatie Internationala) invita…