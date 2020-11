LIVRARILE INTERNATIONALE DE PETROL Biden a aratat un interes pentru diplomatia multilaterala similara administratiilor democrate anterioare. Asta ar putea insemna o eventuala cale pentru membrii OPEC Iran si Venezuela de a iesi din sanctiunile Washingtonului si sa inceapa sa produca din nou, daca vor fi indeplinite conditiile potrivite. In Iran, aceasta cale ar putea include o abordare in parteneriat intre Washington si Europa, similara cu un acord incheiat sub administratia lui Obama. In Venezuela, Biden pare sa continue sa favorizeze sanctiunile pentru a presa regimul presedintelui Nicolas Maduro,…