- Peste 160.000 de tone de carbune, cu o valoare de cel putin 14,3 milioane de dolari, care a fost extras in teritoriile ucrainene anexate de Rusia, a fost exportat in Turcia, tara membra NATO, pe parcursul acestui an, potrivit unor date vamale rusesti.

- Ucraina a anuntat sambata ca doua nave-cargo se indreapta catre porturile sale la Marea Neagra, o premiera dupa jumatatea lunii iulie, cand Rusia s-a retras din acordul cu Kievul privind tranzitul de cereale, transmit AFP si Reuters. ”Primele nave civile folosesc coridorul temporar pentru a ajunge in…

- O oficialitate ucraineana de rang inalt a respins marti sugestia Turcia ca Ucraina sa-si atenueze pozitia fata de relansarea acordului privind transportul de cereale pe Marea Neagra, afirmand ca Kievul nu va sustine o relaxare a sanctiunilor contra Moscovei sau o politica ”impaciuitoare”, transmite…

- Ucraina a anuntat joi ca a instituit un "coridor umanitar" pentru a permite zecilor de nave de marfa blocate in porturile sale de la izbucnirea razboiului de anul trecut sa navigheze in Marea Neagra, unde rutele de transport maritim sunt nesigure de cand Rusia a iesit din acordul ce permitea exportul…

- Joi, 20 iulie, Ucraina a avertizat ca incepand de vineri, 21 iulie, va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara…

- Ucraina a avertizat joi ca incepand de vineri va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara a Moscovei pentru navele…

- Companiile de asigurari analizeaza daca sa inghete acoperirea pe care o ofera oricarei nave dispusa sa navigheze spre Ucraina, dupa ce Rusia a anuntat luni ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce permite exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor sigur din Marea Neagra, au…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…