- Serviciul de control al presei din Rusia a blocat luni accesul la site-ul canalului francez Euronews, fiind cea mai recenta media interzisa in Rusia, pe fondul controlului sporit asupra informatiilor necontrolate de stat legate de invazia Ucrainei, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. Potrivit agentiilor…

- Marea Britanie a confirmat miercuri, 16 martie eliberarea de catre Iran a cetatenilor britanici-iranieni Nazanin Zaghari-Ratcliffe si Anousheh Ashouri. Aceștia se vor intoarce in Marea Britanie. Agenția de știri iraniana WANA a lansat un videoclip despre care spune ca il arata pe Zaghari-Ratcliffe urcandu-se…

- Armata ucraineana a reușit sa reziste incercarilor trupelor rusești de a intra marți in orașul Harkov, potrivit guvernatorului regional, citat de Sky News. Oleh Synehubov a declarat ca Ucraina a zadarnicit o operațiune planificata cu 120 de parașutiști ruși in apropierea graniței. Aceștia au aterizat…

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste in aceasta seara, incepand cu ora 21,30, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat, pe Facebook, ca Ursula von der Leyen ajunge miercuri in Romania. “Presedinta CE va vizita Romania si Slovacia…

- Companiile de tehnologie si de social media s-au confruntat cu presiuni pentru a raspunde la invazia de joia trecuta a Ucrainei de catre Rusia, care a dus la sanctiuni economice impotriva Moscovei impuse de guverne din intreaga lume. Nick Clegg de la Meta a declarat reporterilor in timpul unei conferinte…

- Comisia Europeana a publicat astazi, 27 ianuarie, rapoartele redactate de Google, Facebook, Microsoft, TikTok și Twitter privind masurile pe care le-au luat in noiembrie și decembrie 2021 impotriva dezinformarii legate de coronavirus. Comisia publica astazi, 27 ianuarie, rapoartele redactate de Google,…

- Parlamentul European a decis adoptarea unui proiect de lege, in care sunt vizați giganții tehnologici americani și prin care se incearca combaterea conținutului ilegal. Astfel, se da startul unor discuții asupra planului cu țarile membre, Comisia Europeana și Parlamentul European. Digital Services Act…

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume în 2021​ însa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill.În 2020 Google, cel mai accesat motor…