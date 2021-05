Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Copiilor Vaslui a dominat Campionatul Național de Automodele desfașurat la Pucioasa, in perioada 7- 9 mai 2021. Elevii domnului profesor Constantin Olaru au obtinut 3 locuri I, 8 locuri II și 4 locuri III: Juniori · Clasa 1/12 EB Locul I, campion național – Radu Tudor Locul III – Sirbu Tudor…

- DTO Rally Team ataca Raliul Perla Harghitei in formație completa. Cu doua etape programate in primele luni ale anului, sezonul 2021 al Campionatului Național de Raliuri Betano continua in acest weekend cu o noua cursa. DTO Rally Team pornește in Raliul Perla Harghitei in perioada 7-8 mai cu o formație…

- REȘIȚA – Cupa Romaniei U15 la lupte s-a desfașurat in perioada 22-25 aprilie, la Odorheiu Secuiesc, iar sportivii antrenați de Adrian Dacica și Florin Dința au reușit sa urce pe podiumul de premiere de doua ori! Elvira Dragan, legitimata la Clubul Sportiv Școlar Reșița, și-a trecut in palmares aurul…

- 14 medalii de aur, argint și bronz au obținut practicanții de taekwondo ai clubului Revolution Academy Alba, la Campionatul Național de Taewondo WT, desfașurat in weekendul ce a trecut la București. Clubul din Alba a participat cu 16 sportivi, mulți dintre ei avand o varsta frageda și pentru unii fiind…

- Karatiștii de Bistra au participat la Campionatul Național TSI Virtual – arte martiale online, organizat de ACS Karate Forever Alba Iulia și desfașurat sub patronajul lui Shihan Frank Anderson – 10 dan (Texas-SUA), in perioada 13-15 martie 2021. In condițiile pandemiei de COVID-19, competiția s-a desfașurat…

- Campionul national en titre, Simone Tempestini, a castigat, sambata, pentru a saptea oara consecutiv Raliul Brasovului, Tess Rally Brasov, etapa a doua a Campionatului National de Raliuri Betano. La cea de-a 50-a editie a Raliului Brasovului, echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda…

- Pilotul norvegian Mads Ostberg, campionul mondial WRC2 Pro, conduce in clasamentul Tess Rally Brasov, vineri, dupa prima zi a cursei, etapa a doua a Campionatului National de Raliuri Betano. Echipajul Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroen C3 Rally2) a castigat trei din cele cinci probe speciale, fiind…

- Raliul Brașovului va sarbatori in acest cea de-a 50-a sa ediție, fiind una dintre cele mai legendare etape de raliu din țara noastra. Adrian Raspopa nu putea sa rateze acest eveniment și cu ajutorul celor de la Botka Rally Team, acesta va lua startul in Campionatul Național de Raliuri Betano 2021. „Incep…