Reuniunea satelor la Săpânța: Gorjul va fi prezent cu mai multe perechi de dansatori! SATELE UNITE ALE ROMANIEI – un proiect generos, pornit in anul Centenar, menit sa continue in viitor, un proiect in care oricine se poate implica. In centrul proiectului sunt satenii. Organizatorii ( Consiliul Județean Mureș in parteneriat cu Asociația Interculturala de Tradiții ) doresc sa incurajeze și sa faciliteze inițiativele rurale pentru ca rezultatul acestora sa fie un flux de vizitatori și un schimb economic. Doresc in primul rand sa incurajeze satenii sa se implice activ, prin micro-evenimente autentice – deseori obișnuite – pe care le vor promova in cadrul proiectului. Reuniunea… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

