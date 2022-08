Reuniunea 2022 a specialiștilor pensionari din agricultură La fel de demni și de curtenitori sau de eleganți ca și in anii precedenți și, de ce nu, la fel de carismatici, peste 150 de specialiști pensionari ai agriculturii și industriei alimentare bacauane și-au dat din nou intalnire in Bacau, joi, 25 august. Revederea anuala de acest fel a devenit deja tradiționala, pentru ca […] Articolul Reuniunea 2022 a specialiștilor pensionari din agricultura apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

