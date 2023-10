Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu se va afla luni, 9 octombrie, la Varna, in Bulgaria, unde va participa la Reuniunea trilaterala Romania – Bulgaria – Grecia, impreuna cu o delegație guvernamentala.In marja acestei reuniuni, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere in format trilateral cu omologii…

- Premierul Marcel Ciolacu participa, luni, la Varna, in Bulgaria, la Reuniunea trilaterala Romania – Bulgaria – Grecia impreuna cu o delegatie guvernamentala. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in marja acestei reuniuni, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere in format trilateral…

- Premierul Marcel Ciolacu se va afla luni, 9 octombrie, la Varna, in Bulgaria, unde va participa la Reuniunea trilaterala Romania Bulgaria Grecia, impreuna cu o delegatie guvernamentala. Conform unui comunicat din partea Guvernului, in marja acestei reuniuni, prim ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere…

- Premierul Marcel Ciolacu participa, luni, la Varna, in Bulgaria, la Reuniunea trilaterala Romania – Bulgaria – Grecia impreuna cu o delegatie guvernamentala. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in marja acestei reuniuni, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere in format trilateral…

- Premierul Marcel Ciolacu se va afla luni, la Varna, unde va participa la Reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria - Grecia, impreuna cu o delegație guvernamentala.Prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere in format trilateral cu omologii sai din Bulgaria, Nikolai Denkov, și din Grecia,…

- Premierul Marcel Ciolacu va participa luni, 9 octombrie, la Varna, in Bulgaria, la Reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria - Grecia, impreuna cu o delegație guvernamentala. Discuțiile se vor axa asupra securitații regionale și cooperarea in domeniul energiei și cel al transportului.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, cu ocazia unei vizite in judetul Vrancea, ca proiectele de investitie la spitalele care ar fi trebuit sa fie finantate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se vor derula prin POS sau prin intermediul unui imprumut de la Banca Europeana…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis și omologul sau bulgar, Nikolai Denkov, au discutat problema tranzitului cerealelor ucrainene in timpul unei intalniri la Atena. Aceasta problema a devenit deosebit de acuta in contextul retragerii Rusiei din acordul pentru cereale și al atacurilor asupra porturilor…