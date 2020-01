Reuniune extraordinara a ministrilor de Externe UE, vineri, pe tema crizei iraniene

Ministrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene (UE) se intalnesc vineri la Bruxelles pentru a discuta despre criza iraniana, au declarat luni surse diplomatice.



AFP relateaza ca aceasta reuniune extraordinara urmeaza sa aiba loc vineri dupa-amiaza, in contextul in care Bruxelles-ul incearca sa calmeze tensiunile dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani de catre Statele Unite vineri, intr-un atac aerian la Bagdad.



De asemenea, potrivit Associated Press, cancelarul german Angela Merkel se intalneste sambata, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin,…