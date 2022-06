“Comitetul Interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu OCDE s-a reunit astazi, la Palatul Victoria, cu participarea delegatiei Secretariatului OCDE care viziteaza in aceste zile in Romania in cadrul unei misiuni de lansare oficiala a discutiilor de aderare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Discutiile au vizat stadiul actual al demersurilor Romaniei in cadrul procesului de aderare, cu accent pe elaborarea Memorandumului initial, sustinand o prezentare a implicatiilor ce vor decurge din acest parcurs pentru statul roman”, a transmis Guvernul, marti,…