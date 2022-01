Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo are meci diseara, de la ora 18:00, cu Farul Constanța, amicalul contra formației lui Gheorghe Hagi fiind ultimul al roș-albilor inaintea startului sezonului, vinerea viitoare, in Trivale, cu FC Argeș. Flavius Stoican are numeroase probleme de efectiv in acest start de 2022. In privința formulei…

- Rapid s-a desparțit azi de mijlocașul ofensiv Bogdan Barbu (29 de ani). Formația alb-vișinie a anunțat in urma cu cateva momente ca Bogdan Barbu a plecat de la club. Prima plecare de la Rapid in 2022. Contractul lui Bogdan Barbu a fost reziliat Bogdan Barbu s-a desparțit astazi oficial de Rapid. ...

- Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul lunii noiembrie in Ancheta GSP, s-a retras din cariera de jucator pe 4 decembrie anul trecut, iar dupa doar trei zile a fost numit antrenorul echipei, alaturi de Mihai Ianovschi. VIDEO Andrei Prepelița: „Sunt un antrenor disciplinat. Așa am fost și ca jucator”…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare, abia sosita din Africa de Sud in Romania, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Un jucator din cadrul echipei de rugby CSM Știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 dupa ce a fost in Africa, anunța autoritațile. Inca…

- Mirel Radoi crede ca naționala trebuie construita in jurul lui Vlad Chiricheș, stoperul de 32 de ani, dar Ianis Hagi se erijeaza din ce in ce mai mult in poziția de jucator exponențial al noii generații Naționala Romaniei nu s-a mai calificat la Cupa Mondiala de 24 de ani. Mai exact de la Coupe du Monde…

- Fostul jucator Xavi Hernandez a fost numit oficial, vineri seara, in functia de antrenor al echipei FC Barcelona, anunța news.ro. "A sosit clipa sa te intorci acasa. Bine ai revenit, Xavi", a scris FC Barcelona pe retelele de socializare. El a semnat un contract pe doua sezoane si jumatate,…

- Ripensia Timisoara a avut un weekend activ si in birouri. Dupa victoria cu Politehnica de ieri si anuntul ca echipa va fi preluata de antrenorul Florin Fabian, ros-galbenii au anuntat azi despartirea de mijlocasul moldovean Dan Taras (foto). Taras (27 ani), sosit la ros-galbeni in luna iulie, s-a si…