- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a spus la Dialogurile Puterii de ce au intarziat lucrarile la A0. Irinel Ionel Scrioșteanu susține ca atunci cand a venit in funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, in 2019, era decat un singur proiect , pasajul…

- Romania va avea peste 2.000 de km. de șosea rapida pana in 2030. Despre va fi atins aceasta ținta, a vorbit Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la ” Dialogurile Puterii ”. Ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea…

- V. Stoica Lucrurile merg neașteptat de bine pe primul lot al Autostrazii Moldovei, cel care pornește din comuna prahoveana Dumbrava și continua pana la Mizil, sector unde contractant este asocierea Pizzarotti-Retter. Nici nu pare de mirare acest lucru, daca luam in considerare ca in aceasta perioada…

- “Acum un an si ceva, am fost tot la Buzau si am semnat primul lot din cele 13 loturi, care constituie Autostrada 7, de fapt Autostrada Moldovei, mult promisa autostrada a Moldovei de 30 si ceva de ani. Echipa coordonata de catre ministrul Sorin Grindeanu a reusit nu numai sa deblocheze absolut toate…

- Saptamana aceasta va fi semnat ultimul contract de execuție pentru ultimul lot din Autostrada A7, a precizat astazi la Iași, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Prezent la o dezbatere privind dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei și din Romania, el a…

- Mircea Toma a declarat, la Prima News, ca institutia, care se ocupa de emisiunile TV si Radio, de cateva luni s-a modificat legea, pentru a transpune o Directiva a Uniunii Europene, si extinde astfel reglementarile si asupra spatiului digital. ”Suntem in plin proces de adaptare a normelor de utilizare…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu anunta, vineri, ca la kilometrul zero al Autostrazii Moldovei, in locul in care incepe Lotul 1, a inceput montarea grinzilor la nodul rutier de la Dumbrava. De asemenea, se lucreaza pe intregul corp al drumului si la structuri. ”Pe…

