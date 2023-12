Stiri pe aceeasi tema

- Inca o premiera marca UPT! Universitatea Politehnica Timișoara gazduiește, intre 1 – 5 noiembrie 2023, FAST: Festival For Architecture Schools Of Tomorrow, primul festival dedicat școlilor de arhitectura din Romania (Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Iași și București). Festivalul aduce la Timișoara peste…

- La inceputul acestei saptamani la Timișoara a demarat cea de-a zecea ediție a Festivalului – Concurs Internațional „Remus Georgescu”, care are ca tema „Sculptura sonora”. Evenimentul cuprinde prelegeri, un workshop de compoziție, un simpozion și concerte in diferite locuri din Timișoara, printre care…

- In perioada 29 noiembrie – 3 decembrie, Dracula Film Festival organizeaza, la Timișoara, prima ediție a unui festival de film fantastic. Pe langa proiecții de filme in avanpremiera naționala, cineconcerte și invitați straini, festivalul aduce in prim-planul scenei cinematografice timișorene competiția…

- Muzeul de arta timișorean a inaugurat, ieri seara, la parterul cladirii, un spațiu de mediere culturala, mai ales pentru copii, care au astfel posibilitatea de a cunoaște patrimoniul muzeului cu ajutorul tehnicii digitale și a educatorilor muzeali care vor oferi acestora diferite programe culturale,…

- LA PAS, Festival de Gastronomie Artizanala are loc intre 13 și 15 octombrie 2023, la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși” din Timișoara, in organizarea Asociației CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare. Pentru pregatirea festivalului, asociația CRIES a colaborat cu peste…

- Publicul este asteptat sa viziteze expozitia de fotografie "1991 - 2023: Martori oculari ai Republicii Moldova", deschisa, pana pe 12 octombrie, la Palatul Culturii din Iasi.Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, expozitia cuprinde peste 150 de imagini unicat din arhiva digitala a Agentiei…

- Sambata, 30 septembrie, Piata Libertatii din Timisoara devine un adevarat dojo pentru iubitorii de sporturi de contact si nu numai. Asociatia Sport Record organizeaza Festivalul de Arte Martiale cu un program dedicat mai multor discipline indragite si la care participa numerosi practicanti din oras.…

- Un eveniment in premiera naționala va fi organizat de Consiliul Județean Timiș la Bastion. In contextul celei mari expoziții din țara noastra dedicata marelui sculptor Constantin Brancuși, ce se va deschide in 30 septembrie la Muzeul Național de Arta, sculptura „Sarutul” va fi recreata de artistul Florin…