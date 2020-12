Anul acesta, vedetele s-au intrecut in evenimente fastuoase, pentru a-și celebra iubirea. Multe dintre ele au facut-o in mare secret. Nici macar pandemia de coronavirus nu le-a impiedicat sa iși uneasca destinele, in ceremonii restranse, ce-i drept! Iata care au fost nunțile anului 2020. Scarlett Johansson și Colin Jost Eroina... The post Retrospectiva: Cele mai frumoase nunți de celebritați in 2020 appeared first on Tabu .