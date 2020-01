Retrospectiva anului: Starurile care s-au căsătorit în 2019 De la actori, cantareți, fotomodele, sportivi celebri, pana la capete incoronate, multe celebritați au ales anul 2019 pentru a pași in fața altarului alaturi de persoana iubita. Nunțile lor au fost, cu siguranța, unele dintre cele mai mari surprize ale anului care tocmai s-a incheiat. Printre starurile care s-au casatorit in 2019 se afla și Jude Law, unul dintre cei mai ravniți actori de la Hollywood, precum și Rafael Nadal, Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Justin Bieber. Jude Law Dupa o relație de patru ani, actorul britanic Jude Law și iubita sa, Phillipa Coan, s-au casatorit in luna mai, la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Jennifer Lawrence și Cooke Maroney s-au cunoscut in iunie 2018. Cei doi erau logodiți din luna februarie a acestui an, iar in acest weekend a avut loc nunta. Nunta celor doi a avut loc la conacul Belcourt of Newport din Rhode Island.

