- Retrospectiva editiei aniversare a Festivalului International de Film Independent Anonimul, care a avut loc in august, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii), se va desfasura in perioada 7-10 septembrie in Bucuresti, la ARCUB (Sala Mare) si la Cinema Elvire Popesco, potrivit news.ro.In premiera, filme…

- Printre cele șapte orașe din Romania, care vor gazdui concerte și recitaluri din programul prestigiosului Festival Internațional „George Enescu”, se afla și Lugojul. Dupa cum au anunțat organizatorii, acest festival de muzica clasica, considerat unul dintre cele mai importante…

- Programul celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care va avea loc in perioada 14 – 20 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii), este acum disponibil online. Festivalul se deschide luni, 14 august, cu proiecția in premiera in Romania a filmului „Kidnapped”…

- Naomi Kawase, una din cele mai importante voci ale cinemaului mondial din ultimii 20 de ani, va ajunge pentru prima data in Romania la Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL, care se va desfașura intre 14 și 20 august la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii. Regizoarea de origine japoneza…

- Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc in perioada 14-20 august 2023, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii). Și anul acesta programul festivalului cuprinde doua competiții de scurtmetraje, romanești și internaționale, și proiecții de film de lungmetraj…

- Potrivit calculelor din trecut, s-a considerat ca centrul Romaniei este situat in satul Dealu Frumos din județul Sibiu, dar se pare ca locația nu este una corecta, potrivit Biz Brașov.Ei bine, noile date arata ca centrul țarii este, de fapt, la 30 de kilometri distanța, in județul vecin Brașov, mai…

- O noua ediție a Taberei naționale de literatura, organizata de catre Cenaclul „Anotimpuri” al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, va avea loc, in perioada 21-25 iunie, la… hotelul „Padeșul” din Faget. Vor participa scriitori din Lugoj, Timișoara, Arad, Reșița, Oțelu Roșu, Sibiu, Cluj-Napoca,…