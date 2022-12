Retrospectiva 2022 în piața imobiliară – evoluție neuniformă, vânzari mai mari cu 15% Anul 2022 a fost unul profitabil, dar riscant pentru domeniul imobiliar. Numarul mic de autorizații de construcție emise a dus la scaderea ritmului pentru construcțiile noi, in timp ce vanzarile au crescut pentru toate tipurile de locuințe, de la low la high class. Specialiștii avertizeaza ca ritmul neuniform de dezvoltare a pieței poate duce, pe termen lung, la blocaje majore. Un nou tip de tranzacționare in piața imobiliara “Mai mult ca niciodata, anul 2022 a fost anul in care terenurile cu PUZ deja facut și cu autorizații luate sau in curs de autorizare au fost la mare cautare, mai ales in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publice analizate de specialiștii Clean Recycle, in Romania aproximativ 10.000 de platforme comercializeaza produse din diverse categorii, in mediul online. Comercianții de produse online au obligația sa recicleze sau sa valorifice 60% din volumul total al ambalajelor puse pe piața,…

- In timp ce prețurile la utilitați și mancare cresc, piața imobiliara din Romania pare ca merge pe o panta descendenta. Cat costa in ziua de azi un apartament mai vechi, cu trei camere, in București.

- In timp ce prețurile la facturi și alimente cresc, piața imobiliara se prabușește in Romania. Cat costa astazi un aprtament vechi cu trei camere, in București. Sumele au inceput sa scada mult inca din luna octombrie.

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere au ramas nemodificate in zonele centrale din București și au scazut in mai multe cartiere ale Capitalei, arata o analiza a Ziarului Financiar. In zona Unirii si la Victoriei, prețurile imobilelor cu trei camere au inghețat. Dar sunt raportate și scaderi…

- Continue reading Proiectul de Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatații nr. 443/2022 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile in Romania, care pot fi utilizate/comercializate de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor…

- In luna septembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 1,6% fața de luna anterioara, au concluzionat experții imobiliari intr-o analiza recenta.Valoarea medie de listare pentru o asemenea unitate locativa a ajuns…

- Potrivit Imobiliarium, cel mai amplu eveniment digitalizat dedicat pieței rezidențiale, toamna aceasta reprezinta o buna perioada de investiții in imobiliare, intrucat schimbarile socio-economice in derulare vor face mai dificila achiziția incepand cu anul viitor. Mai exact, 2023 vine cu creștere a…

- Toamna aceasta reprezinta o buna perioada de investitii in imobiliare, intrucat schimbarile socio-economice in derulare vor face mai dificila achizitia incepand cu anul viitor, potrivit unui comunicat al Imobiliarium, eveniment digitalizat dedicat pietei rezidentiale. Mai exact, 2023 vine cu o crestere…