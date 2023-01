Retras de la pensionare! Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc la toamnă, când împlinește 60 de ani Batranul festival național de Muzica Ușoara Mamaia, retras de la pensie. Dupa o pauza de 10 ani, anul acesta sunt șanse sa fie organizat anul acesta. Cel puțin așa promit oficialii CJJ Constanța. Arena Teatrului de Vara, locul unde s-a nascut muzica ușoara romaneasca, va intra in acesta primavara intr-un proces de reamenajare. Abandonat de municipalitate inainte de ultima ediție a festivalului concurs, una din manifestarile de tradiție in Romania in ultima jumatate de secol, sunt șanse ca festivalul sa aiba loc.Mai ales ca anul acesta se implinesc 60 de ani de la prima ediție a festivalulului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

