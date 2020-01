Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a redus personalul la ambasadele sale din Iran si Irak la un nivel minim dupa uciderea de catre fortele americane a comandantului militar iranian Qassem Soleimani, a informat luni Sky News citand surse diplomatice, transmite Reuters potrivit Agerpres. Retragerea diplomatilor este o…

- Statele Unite vor riposta rapid, „poate intr-o maniera disproportionata”, daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a amenințat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump. Amenințarile vin dupa ce parlamentul irakian a cerut trupelor americane sa paraseasca teritoriul sau, adaugand…

- Orasul austriac Wolfsberg intentioneaza sa revoce cetatenia onorifica acordata lui Adolf Hitler, relateaza Agerpres. Hitler a primit acest titlu acum aproape 90 de ani, in 1932.Decizia va fi luata vineri de Consiliul local dinWolfsberg, potrivit oficialitatii locale Barbara Koller.Se discuta de ceva…

- Statele Unite au avertizat miercuri Coreea de Nord, in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU organizate de Washington, impotriva oricarui nou test nuclear sau de rachete balistice intercontinentale, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Continuarea testelor de rachete balistice…

- Papa Francisc l-a primit, sambata, in audieta privata pe premierul Maltei, Joseph Muscat, ignorand apelurile de a anula intalnirea cu oficialul afectat de scandalul legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, relateaza Reuters.Suveranul Pontif i-a primit pe Muscat si pe familia…

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.Viaceslav Sobolev, un om de afaceri…

- De asemenea, in document se cere blocului comunitar sa dezvolte o abordare comuna fata de criptomonede, inclusiv posibilitatea interzicerii proiectelor apreciate ca avand un risc ridicat. In actuala sa forma, documentul - care ar putea fi adoptat luna viitoare de ministrii de Finante din UE…

- Carlos Vela a primit trofeul rezervat celui mai bun jucator din Liga profesionista nord-americana de fotbal in 2019. Fotbalistul mexican, legitimat la Los Angeles FC, a primit peste 69 la suta din voturi si l-a depasit pe Zlatan Ibrahimovic.