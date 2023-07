Stiri pe aceeasi tema

- Intamplare nostima, dar neonoranta, la Timișoara Ea ne este relatata de fostul Primar, profesorul universitar Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook. Se impune inainte insa nevoia unui comentariu: CITESTE SI Mark Zuckerberg lanseaza o noua rețea de socializare: rival direct pentru Twitter-ul…

- Vladimir Putin a beneficiat mult timp de actiunile gruparii paramilitare Wagner, dar revolta lansata de liderul acesteia, Evgheni Prigojin, il pune pe presedintele rus in fata unui test care, potrivit analistilor, va lasa urme adanci, relateaza AFP, informeaza Agerpres.In aproape un deceniu de existenta,…

- Zeci de mii de ruși au fost nevoiți sa-și paraseasca gospodariile și sa se refugieze cat mai departe de linia frontului. Cu toate acestea, ei cred in continuare in Vladimir Putin și in denazificarea Ucrainei.

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Statele Unite continua sa colecteze date despre atacurile cu drone de marți dimineața de la Moscova și nu aproba atacurile pe teritoriul rusesc. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat acest lucru, potrivit Reuters. Declarația a precizat ca SUA inca aduna informații despre ceea ce s-a intamplat…

- Marți, 9 mai, arborarea drapelelor ruse si sovietice va fi interzisa in apropierea Monumentului sovietic din Tiergarten, in centrul Berlinului, a confirmat luni Tribunalul superior administrativ din capitala Germaniei, informeaza Agerpres preluand AFP.Instanța a anulat astfel o hotarare a unei curți…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev l-a catalogat marți, 25 aprilie, pe președintele SUA, Joe Biden drept un „bunic disperat”, dupa ce liderul american și-a anunțat candidatura pentru realegerea sa in 2024, relateaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times . „Biden s-a hotarat. Un…

- Volodimir Zelenski a vorbit miercuri seara despre victoria Ucrainei și despre modul in care Rusia ar trebui sa fie infranta. Liderul ucrainean susține ca o reconstrucție totala a țarii sale ar trebui efectuata cu ajutorul banilor confiscați de la oligarhii ruși. Pe de alta parte, președintele a dezvaluit…