Reținută după ce a furat 23.000 de euro din locuința unui craiovean de 76 de ani Polițiștii doljeni au dispus, sambata, reținerea unei femei de 36 de ani, din Craiova, acuzata ca a furat 23.400 euro și bijuterii din locuința unui barbat de 76 de ani. Potrivit oamenilor legii, femeia a intrat in locuința barbatului cu ajutorul unei chei potrivite. Femeia, care este fiica concubinei barbatului de 76 de ani, este acuzata de furt calificat. Oamenii legii au explicat ca furtul a fost sesizat de craioveanul de 76 de ani pe data de 4 ianuarie. In urma cercetarilor, polițiștii au identificat destul de repede autorul furtului și au recuperat banii. ”In cursul zilei de 4 ianuarie, politistii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

