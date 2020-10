Reţinut pentru furtul unui Opel de pe Calea Bucureşti Politistii doljeni au dispus, ieri, retinerea unui barbat de 33 de ani, suspectat ca a furat un autoturism Opel dintr-o parcare de pe Calea Bucuresti din Craiova. Acesta a fost depistat in Craiova, ieri, in timp ce se plimba cu autoturismul furat. Si asta desi are permisul suspendat, spun oamenii legii. Gazeta de Sud a scris despre acest furt in editia din data de 5 octombrie. In acea zi, un craiovean a anuntat disparitia masinii pe o pagina de Facebook. „S-a furat DJ-37-ELN, Opel Astra G de culoare gri, de la Sucpi. Va rog frumos, cine ma poate ajuta cu detalii”, se arata in mesajul postat pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

