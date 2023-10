Stiri pe aceeasi tema

- In seara de duminica, 24 septembrie, la ora 20.31, polițiștii din Saliștea de Sus au fost sesizați de un barbat, prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca ar fi fost agresat fizic de un conducator auto care a intrat cu autoturismul intr-un gard de pe Ulița Militarilor, din comuna Sacel. Deplasați la fața…

- Un barbat din Gura Foii a fost reținut pentru 30 de zile fiindca a condus pe drumurile publice un vehicul cu permisul anulat și a refuza prelevarea de mostre biologice The post Un barbat din Gura Foii a fost reținut pentru 30 de zile fiindca a condus pe drumurile publice un vehicul cu permisul anulat…

- Eveniment A ajuns in arestul IPJ Teleorman dupa ce a condus drogat și a refuzat prelevarea de mostre biologice / Rezultatul drug test, pozitiv pentru amfetamina septembrie 4, 2023 12:07 Un barbat in varsta de 26 de ani, domiciliat in Turnu Magurele, a fost reținut de polițiștii turneni și este cercetat…

- Joi, 10 august, polițiștii din Șomcuta Mare au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 61 de ani din Satulung, sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice In fapt, la data de 08 august a.c., la ora 18.45, polițiștii au fost sesizați despre…

- In aceste zile, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Grebanu au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 47 ani, din Podgoria, pentru savarșirea infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Politistii au fost…

- Zece autoturisme au fost implicate in tamponari produse, luni, pe Autostrada A2, intre km 203-207, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Conform unui comunicat de presa, politisti din cadrul Brigazii Autostrazi – Biroul de Politie Autostrada A2 Bucuresti – Constanta au fost sesizati,…

- Inculpatul este suspectat ca, in calitate de agent sef de politie in cadrul Brigazii Autostrazi, Biroul de Politie Autostrada A2 BPA2 , aflandu se in exercitarea atributiunilor de serviciu, a transmis unei persoane numitului hellip; informatii nepublice, despre care a luat la cunostinta datorita atributiilor…

- Adrian Ilie ar avea probleme cu legea! Fostul fotbalist a fost prins baut la volan. Sportivul s-a ales cu dosar penal, dupa ce a refuzat prevelarea de mostre biologice. Ce se știe pana acum cu privire la acest caz.