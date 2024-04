Stiri pe aceeasi tema

- Politistii buzoieni desfasoara, in perioada 19 – 25 februarie a.c., activitati de verificare a legalitatii transportului public de persoane si de marfuri, in conformitate cu Planul de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

- ITM Alba: 4 persoane gasite la munca fara forme legale, amenzi de peste 90.000 de lei. Nereguli gasite la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 90.000 de lei, dupa controale la firme din județ. Patru persoane au fost gasite la munca fara forme legale. Verificarile s-au…

- Doi polițiști aradeni au batut cu bestialitate un barbat și l-au bagat in spital. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant. Doi politisti aradeni de la Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac sunt cercetati de procurori dupa ce au batut cu bestialitate un barbat. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant,…

- Marfuri in cantitați comerciale gasite intr-un microbuz ce transporta bagaje neinsoțite din Germania Cazul a fost inregistrat la postul vamal Leușeni, in cadrul controlului unui microbuz, ce se deplasa din Germania și transporta bagaje neinsoțite. Șoferul, un conațional in virsta de 33 de ani, a comunicat…

- Un control recent pe Autostrada A1 Deva-Nadlac a condus la aplicarea unei amenzi considerabile pentru un șofer de autobuz. Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 au descoperit mai multe nereguli in cadrul unui control rutier, rezultand intr-o amenda de 31.000 de lei pentru șofer. Nereguli descoperite…

