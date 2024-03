REȚETE REINTERPRETATE Piept de curcan cu mere şi caşcaval In ultima vreme am tot facut rulade din carne, iar una dintre preferatele noastre a fost pieptul de curcan umplut cu mere si cascaval. Combinatia dintre merele pline de vitamine, cascavalul topit, untul aromat si carnea de curcan este una grozava! Eleganta si gustoasa, este o rulada pe care o puteti aseza pe orice masa festiva sau pur si simplu sa o savurati atunci cand vreti sa va rasfatati cu ceva bun. The post REȚETE REINTERPRETATE Piept de curcan cu mere si cascaval first appeared on Informatia Zilei . Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

