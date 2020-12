Rețete din resturile de mâncare rămasă de la masa de Crăciun, care ne ajută să combatem risipa alimentară Decembrie este luna in care facem cea mai mare risipa cand vine vorba de mancare. De sarbatori cumparam de patru ori mai mult decat este necesar, indica statisticile. Exista, insa, cateva trucuri care ne pot ajuta sa prevenim astfel de situații. Planificarea corespunzatoare, depozitarea corecta a mancarii și rețete creative din resturile care ne raman […] Articolul Rețete din resturile de mancare ramasa de la masa de Craciun, care ne ajuta sa combatem risipa alimentara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii satmareni au inceput zilele acestea sa execute și un alt fel de misiune. Aceea de a veni in sprijinul semenilor aflați in nevoi. Avand in vedere lipsa de sange din spitale, pe parcursul mai multor zile, cu respectarea regulilor de distanțare sociala, peste 50 de militari ai unitații vor participa…

- Caravana de Craciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este de șase ani un adevarat cadou si unul din putinele momente de zambete si bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș. In 2020, chiar daca pandemia de Covid19 nu le mai permite sa interactioneze cu beneficiarii si nici sa ne…

- Organizația umanitara “Concordia” a lansat un indemn catre cei care se gandesc, deja, la bucuriile ce vor insoți perioada magica a Sarbatorilor. Din pacate, lucrurile nu sunt așa pentru toți. Inclusiv mulți copii traverseaza, acum, clipe dificile, iar o bucurie cat de mica ar face, pentru ei, diferența…

- 4 din 5 romani arunca mancare la gunoi. Principalii responsabili de fenomenul risipei alimentare sunt consumatorii si restaurantele, arata un studiu recent. Pandemia de COVID-19 a schimbat obiceiurile de cumparare, dar nu și atitudinea oamenilor fața de alimente.

- Daca sunteți obișnuiți cu mese intinse pentru toata familia, cu sarmale, ciorbe și fripturi trebuie sa strangeti cureaua in perioada urmatoare. Pana in 2030, țara noastra trebuie sa reduca la jumatate risipa de alimente. Suntem pe locul 9 in Europa intr-un top al risipei alimentare pentru ca nu știm…

- Fiecare roman arunca 129 kg de mancare pe an. Guvernul si-a propus injumatatirea cantitatii pana in 2030: ”12% din mancarea cumparata ajunge la cos” Fiecare roman arunca pe an 129 de kilograme de mancare, in medie, iar tinta Guvernului este sa reduca aceasta cantitate la jumatate pana in…

- Guvernul intenționeaza sa reduca cantitatea de 129 de kilograme de mancare pe care fiecare roman o arunca pe an, in medie, la jumatate pana in anul 2023, spune Cornel Hanganu, consilier in cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei din cadrul Guvernului Romaniei. Hanganu participat…

- La data de 29 septembrie se sarbatorește Ziua internationala de constientizare a risipei alimentare (ONU). Prin aceasta zi se incearca constientizarea necestitații schimbarii modul in care sunt produse si consumate alimentele. Pandemia de coronavirus continua sa genereze o serie de provocari majore…