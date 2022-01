Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare: Vinetele se taie in patru, se fierb in apa putin sarata 2-5 minute, se scurg. Rosiile se curata de pielita si se taie rondele, ceapa si ardeii se taie inele. Pe fundul tigaii se pun un rand de rosii, un rand de ceapa, deasupra bucatele de vinete si un strat de ardei. Se presara cu…

- Cozonacii nu lipsesc de pe mesele romanilor in perioada de sarbatori. Gospodinele incearca an de an sa nimereasca cea mai buna rețeta de cozonac tradițional. In articolul urmator va prezentam care este rețeta de cozonac tradițional pas cu pas. Ingrediente Aluat: 500 ml lapte cald200 g zahar150 g unt20…

- Ingrediente pentru cozonacul lui chef Catalin Scarlatescu:250 g zahar1 kg faina450 g lapte60 g drojdie5 oua300 g unt belgian500 g nuca150 g ciocolata belgiana200 g rahat30 g coaja de lamaie30 g portocala confiataCum se prepara cozonacul lui Chef Scarlatescu:Se amesteca 100 ml de lapte cu drojdia, impreuna…

- In ediția din 12 decembrie 2021, de la Neatza de Weekend, chef Nicolai Tand, bucatarul emisiunii, a a preparat o rețeta de Chifle cu umplutura de pizza. Este o rețeta de pe Tick Tock pe care i-a sugerat-o Cuza.

- Ingrediente pentru aproximativ 20 de prajituri: 5 oua, o cana potrivita de zahar și una de faina, cinci lingurițe de cacao, cinci linguri de ulei, vanilie, esența de rom, nuca de cocos, un plic de crema de vanilie, o cutie crema de ciocolata și bicarbonat de sodiu (un varf de cuțit).Mod de preparare:Intr-un…

- Mod de preparare: Aluatul se pregateste ca in reteta „Aluat pentru placinte și invirtite”. Umplutura se pune pe foaia de aluat gramajoare nu prea mari, foaia se taie pa-tratele, colturile patratelelor se ung cu ou, se unesc in centru, se lipesc si se apasa usor. Placintele se pun cu cusatura in jos…

- Clatitele cu lapte sunt o rețeta preferata de majoritatea oamenilor de ani de zile. Sunt ușoare, fragede și aromate. Cele mai bune sunt cele tradiționale servite cu gem, ciocolata sau sirop de arțar, dar puteți folosi aceasta rețeta și ca punct de plecare și sa adaugați orice numar de mixuri, cum ar…

- In ediția din 25 octombrie 2021, de la Neatza cu Razvan și Dani, pentru ca este sezonul dovleacului, Vladuț, bucatarul de la matinal ne recomanda o rețeta de paine cu dovleac și crema de branzeturi fructata.