- Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor la obiectivul de investiție „Amenajare Imobil Str. Mihai Viteazu nr. 39, pentru Centru Comunitar Multifuncțional Sebeș”. Valoarea totala estimata a contractului este de 7.520.677,69…

- Mașinile electruce au inceput sa fie tot mai atractive pentru romani. Au descoperit ca pot parcurge sute de kilometri doar cu o incarcare, astfel cu prins gustul consumului mic. Acum, este veste importanta pentru romanii cu mașini electrice. Se face o investiție de aproape 10 milioane de euro. Vești…

- Primaria Alba Iulia a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația privind proiectarea unei artere noi, pe latura de sud-vest a municipiului. Valoarea totala estimata a contractului este de 3.706.840,00 lei, fara TVA. Potrivit proiectului, noua centura va avea patru benzi, trotuare…

- Retailerul Kaufland pregateste investitii de circa 300 milioane euro in Romania in acest an si vrea sa deschida zece magazine, a declarat Valer Hancas, directorul de comunicare al Kaufland Romania si Republica Moldova. Compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri pana la 3,4 miliarde euro (martie…

- Daca pana acum performanța angajaților era recompensata prin creșterea salariilor și alte beneficii, ultimii doi ani au adus un instrument prin care angajații devin parteneri de afaceri ai companiei.

- Un dezvoltator din Danemarca va investi intr-un nou parc fotovoltaic cu o capacitate de 70 MW, in apropierea orașului Teiuș din județul Alba. Proiectul va avea, in final, un caracter „agrovoltaic”, imbinand energia verde cu agricultura.

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi ca Rusia și Belarus ar fi trebuit sa „rezolve problema ucraineana” in 2014-2015, cand Kievul nu avea nici armata, nici pregatire pentru razboi, potrivit agenției de presa de stat belarusa, Belta.La o reuniune a șefilor de securitate și…

- Pista de atletism „Gloria” din Arad va fi transformata total. Primaria Municipiului Arad a finalizat documentația de avizare a lucrarilor, urmeaza aprobarea Consiliului Local Municipal. Pista de atletism „Gloria” din Arad va fi transformata total. Primaria Municipiului Arad a finalizat documentația…