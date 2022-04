Rețeta Ginei Bradea de cozonac pufos cu 10 gălbenușuri Nu exista Paște fara cozonac. Daca doriți un cozonac extrem de bun, pufos și plin de nuca și rahat, aceasta rețeta este perfecta. In filmulețul video veți gasi toate indicațiile celebrei Gina Bradea, pentru ca de Paște sa aveți pe masa cel mai bun cozonac. Durata de pregatire: 1 ora Durata de preparare: 1 ora Durata totala: 2 ore Ingrediente cozonac Gina Bradea din 10 galbenușuri 1 kg faina 14 g drojdie uscata Dr Oetker sau 40 g drojdie proaspata 10 galbenusuri coaja de la 1 lamaie si 1 portocala 250-300 g zahar 400 ml lapte cald 150 g unt moale 50 ml ulei vanilie sau 1 pastaie de vanilie 1 praf… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, vedeta mesei de Paște este drobul de miel. Proaspat, delicios și aromat, drobul se servește rece, cu muștar și ceapa verde. Chiar daca gospodinele obișnuiesc sa foloseasca pentru drob carne de pui sau de curcan, rețeta originala de drob este conține maruntaie de miel. Secretul gospodinelor…

- Ce ingrediente secrete trebuie sa folosești, daca vrei sa obții cel mai pufos cozonac de Paște. Una dintre rețetele gustoase de cozonac este rețeta de cozonac cu mac. Acest cozonac este unul clasic, care nu ar trebui sa lipseasca de la niciun eveniment important, cum ar fi masa de Paște sau masa de…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar toate gospodinele vor sa pregateasca cele mai bogate și delicioase bunatați pentru masa de sarbatoare. Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu desert bun, noi iți prezentam o rețeta tradiționala pentru un cozonac pufos cu nuca și rahat. De ce ingrediente avem…

- Care este faina cea mai potrivita pentru cozonac? Multe dintre gospodine iși pregatesc deja rețetele pentru masa de Paște. Ce vor pune acestea pe masa? Cea mai mare grija este in privința desertului vedeta din aceasta sarbatoare. Nu trebuie sa iți faci griji in privința aluatului. Acesta o sa iți iasa…

- In randurile de mai jos va prezentam o rețeta simpla de cozonac fara framantare. Aceasta poate fi șansa gospodinelor care recunosc ca nu știu sa framante un cozonac sa ii suprinda pe cei dragi cu un produs tradițional extrem de gustos și delicios. Vestea buna este ca aluatul nu trebuie framantat, insa…

- Ingrediente: 300 g paste late (se pot folosi si taietei, melci, fusilli, penne etc.); 50 g pesmet; 50 g zahar; 100 g nuca macinata; scortisoara; vanilie; 3 linguri ulei; sare. Preparare: Se rumeneste nuca intr-o tigaie fara ulei, atat cat sa se intensifice aroma si se lasa la racit, dupa care se macina;…

- Pentru foarte mulți dintre noi muzica este o adevarata terapie motiv pentru care este ascultata in cea mai mare parte a zilei. Fie ca este vorba despre postul de radio preferat sau de lista cu melodii preferate, sunt foarte multe situațiile in care muzica este ascultata inca din momentul in care o persoana…