Reţetă DROB DE MIEL. Cum să-ţi iasă delicios Reteta drob de miel. Cum sa-ti iasa delicios. INGREDIENTE Maruntaie de la un miel (ficat, inima, limba, rinichi, plamini); carne cu grasime; prapur; doua cepe vechi; o legatura de ceapa verde; o legatura de patrunjel; o legatura de marar; 3 oua crude; 3-4 oua fierte tari; sare; piper;

condimente pentru carnea de miel. Reteta drob de miel. Cum sa-ti iasa delicios. MOD DE PREGATIRE Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa puneti prapurul de miel in otet timp de 2-3 ore. Apoi, maruntaiele bine, dupa care le fierbeti in apa cu sare si condimentele speciale, le scurgeti,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

