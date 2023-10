Stiri pe aceeasi tema

- Finaliști „Chefi la cutite” sezonul 12. In seara asta are loc marea finala a show-ului culinar de la Antena 1. Ioana Dehelean, Valentin Timofte si Janni Alexandridis sunt finaliștii, cei care lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. Ieri seara, semifinala „Chefi la cuțite” i-a purtat…

- Valentin Timofte face parte dintre cei trei finaliși ai sezonului 12 Chefi la cuțite. Concurentul a obținut cuțitul de aur al lui Sorin Bontea și a facut performanța de la o ediție la alta. Acesta a venit cu un mare vis in cooking show, iar acum nu poate decat sa fie satisfacut de rezultate.

- In ediția din 17 septembrie 2023, Florin Dumitrescu i-a oferit cuțitul de aur lui Janni Alexandridis, un bucatar in varsta de 23 de ani, care a inceput din copilarie sa gateasca. Concurentul spune ca și-a dorit intotdeauna sa iși faca o cariera și il are drept model pe tatal sau.

- Ediția din 17 septembrie 2023 a mai adus un cuțit de aur in sezonul 12 la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a decis sa porneasca pe drumul spre marele premiu cu un concurent cu o experiența incredibila. Janni Alexandridis a gatit pentru nume mari in lume, precum Lewis Hamilton sau Selena Gomez.

- Janni Alexandridis este concurentul care a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu in cadrul sezonului al 12-lea la „Chefi la cuțite”. A facut mancare pentru Lewis Hamilton și Selena Gomez.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Moment spectaculos in fața camerelor de filmat! Razvan Minca a venit cu multa incredere in competiție, dar și o dorința arzatoare. Concurentul a profitat de momentul special in care se afla și și-a cerut iubita in casatorie! Jurații au fost impresionați de curajul…

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.