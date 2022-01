Stiri pe aceeasi tema

- Una din trei persoane (33%) a fost agresata pe retelele de socializare, potrivit rezultatelor unui studiu publicat miercuri de ING Bank Romania, conform agerpres. Cauzele hartuirii online pentru 29% dintre victime au fost postarile despre hobby-urile si interesele proprii, conform cercetarii realizata…

- Gina Pistol nu s-a mai putut abține, astfel ca a rabufnit pe rețelele de socializare in fața tuturor fanilor. Prezentatoarea TV a ieșit tot mai rar la cumparaturi de cand a devenit mama pentru prima data, astfel ca nu s-a mai confruntat de ceva timp cu problemele din trafic. Astazi insa, a avut parte…

- Miruna, fiica de 19 ani a lui Sorin Bontea, este indragostita și radiaza de fericire alaturi de iubitul ei. Tanarul a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu ei impreuna, iar relația este oficiala. Fiica juratului de la „Chefi la cuțite” se afla la varsta la care relațiile sunt foarte…

- Facebook a anunțat joi ca noua denumire a companiei este Meta. Schimbarea de nume a fost anunțața la conferința despre realitatea virtuala și augmentata Facebook Connect, conform CNBC.Schimbarea numelui in Meta reflecta ambiția companiei de a se dezvolta dincolo de rețelele sociale și de a familiariza…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza cel mai fresh cuplu in lumea showbiz-ului romanesc. Au fost surprinși de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in timp ce se sarutau și se pare ca relația lor a ajuns in scurt timp la un alt nivel, avand in vedere schimbul…

- Inca un accident facut de vlogger, Selly, și-a lovit bolidul de lux chiar in parcarea subterana de la locuința lui. Tanarul a explicat pe rețelele de socializare cum a avut incidentul printr-un videoclip filmat chiar de el.

- Mai mulți politicieni, juriști și reprezentanți ai societații civile au reacționat la modul in care a fost reținut aseara Alexandr Stoianoglo, mulți facand o paralela cu perioada aflarii la putere a lui Vladimir Plahotniuc.