Rețetă de sos barbecue de casă. Ingredientul secret din compoziția acestui preparat Pentru a prepara un sos de berbecue ca la carte trebuie sa știi ca acest sos variaza, dar majoritatea includ oțet, pasta de tomate sau maioneza ca baza, precum și fum lichid, praf de ceapa, condimente precum muștar și piper negru și indulcitori precum zahar sau melasa. Primele sosuri barbeque facute in casa erau in general facute doar din oțet, sare și piper. Cum prepari cel mai bun sos de BBQ de casa intr-un timp record. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

