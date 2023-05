Stiri pe aceeasi tema

- Este weekend, iar daca și tu ai aflat ca ai musafiri zilele astea și nu ai idee ce sa mai gatești, nu-ți face probleme, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul de clatite cu ciocolata și alune. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente, iar modul…

- Ingrediente Pentru clatite 2 oua 160 g faina 250 ml lapte 125 g smantana 100 g zahar pudra 1 praf sare ulei pentru prajit Pentru crema 250 ml lapte 250 g smantana slaba 4 galbenusuri 80 g zahar tos 200 g ciocolata neagra 1. Pentru clatite, se amesteca ingredientele pana se obține un aluat omogen. Din…

- Daca ai ramas in pana de idei la capitolul dulciuri, poți incerca rețeta de crema de lamaie Lemon curd, care poate fi intinsa pe paine, dar și ca umplutura pentru clatite, torturi ori prajituri. Practic, este un desert care se obține dintr-un amestec de lamaie, zahar și unt.

- Daca nu știi ce sa mai gatești și vrei sa-ți bucuri papilele gustative cu un preparat delicios, noi iți prezentam rețeta de cornulețe cu crema de mac și cacao care se prepara rapid și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi!

- Paștele a trecut foarte repede și probabil nu toata lumea și-a revenit dupa mesele bogate și pline. Ei bine, noi v-am pregatit pentru astazi o rețeta de paste cu broccoli. Este un preparat delicios, sanatos și foarte ușor de gatit. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!…

- O rețeta speciala de pasca pentru Paște ce sigur va face furori in randul musafirilor și familiei. Trucul pentru acest desert inedit și delicios consta in punerea napolitanelor in blender. Astfel, vei scapa de copt, iar rezultatul va fi delicios. O altfel de pasca pentru Paște Alaturi de cozonac, pasca…

- Nu știi ce sa mai gatești pentru tine și cei dragi in perioada postului de Paște? Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocana de cartofi. Un preparat gustos pentru intreaga familie. De ce ingrediente avem nevoie și care este modul de preparare.

- Prepararea unui tort poate sa para o sarcina dificila, insa daca afli rețetele potrivite, lucrurile decurg exact cum ți-ai dorit. Unul dintre cele mai importante aspecte este blatul, iar rețeta de blat umed pentru tort iți vine in ajutor. Iata de ce ai nevoie și ce pași trebuie sa urmezi.