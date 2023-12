Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in perioada postului, ai aflat ca in aceasta min-vacanța ai musafiri, dar nu ai idee cu ce sa-i aștepți? Ei bine, nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul de mere cu nuci. Este un desert gustos, care se prepara simplu,…

- Suntem in perioada Postului Craciunului, iar mulți credincioși respecta postul in aceasta perioada. Aceștia nu au voie sa consume carne, oua sau lactate. Puteți incerca urmatoarea rețeta de sarmale de post, una veche de 100 de ani. Sarmale de post, rețeta celor mai iscusite gospodine Sarmalele cu carne…

- Ne aflam in perioada Postului de Craciun, iar gospodinele fac numeroase preparate care pot fi consumate de intreaga familie. Chifteluțele cu naut sunt delicioase și se pregatesc in doar cateva minute, fara sa fie nevoie de niciun efort.

- Postul Craciunului a inceput deja, așadar in aceasta perioada, la mare cautare sunt preparatele fara carne sau lactate, iar una dintre rețelele de acest fel este și cea de ciorba de sfecla roșie. Cum sa obții un preparat delicios.

- Pentru ca ne aflam in perioada postului de Craciun și cu siguranța iți dorești sa mananci ceva dulce, noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu crema de portocale. Este un desert gustos și care va reuși sa surprinda pe toata lumea. Iata de ce ingrediente…

- Supa nu poate lipsi din sezonul rece, avand un gust delicios pentru intreaga familie. Daca alegi sa prepari taițeii de casa, ii vei oferi o savoare speciala și va fi mult mai apreciata de cei dragi.

- Romanii sunt mari consumatori de varza calita, atat dulce, precum și de la butoi, dar nici ungurilor nu le este rușine cu varza pe care o prepara. Așadar, care este ingredientul de aur pe care ungurii il pun in varza calita. De-asta e renumita pentru gustul ei. Rețeta varza calita ungureasca. Care este…

- Iata ce trebuie sa pui in varza calita ca sa aiba un gust unic! Rețeta veche de 50 de ani, readusa la viața acum. Doar calugarii de la manastire o mai folosesc și in ziua de azi. Ce sa pui in varza calita ca sa aiba un gust unic Varza este un aliment de baza pentru romani. Acest preparat este unul delicios,…