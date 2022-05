Stiri pe aceeasi tema

- Știm cu toții ca te-ai saturat de preparatele bogate și grase de pe masa de Paște, așa ca noi iți sarim in ajutor. Iți prezentam rețeta de salata „Coleslaw”, un preparat numai bun pentru detoxifierea dupa sarbatori.

- In timp ce multe gospodine prefera sa cumpere cozonaci de la patiserie, gata facuti, femeile din satele din Moldova pastreaza cu sfintenie obiceiurile de Paste si retete vechi de cozonac, mostenite din mosi stramoti.

- Mai sunt doar doua zile pana la Sarbatorile Pascale, iar gospodinele fac pregatiri intense pentru masa festiva de Paște. Noi venim cu o noua idee și iți prezentam rețeta de borș de miel. Este un preparat delicios cu care ii vei impresiona pe toți cei dragi!

- Daca ești in cautare de idei noi de preparate pentru masa de Paște, placinta cu carne și ciuperci ar putea fi o varianta buna pentru tine. Este un preparat facut dupa o rețeta foarte simpla, iar rezultatul este absolut savuros.

- Pasca nu lipsește niciodata de pe mesele romanilor de Paște, motiv pentru care gospodinele petrec minute bune in bucatarie pentru a pregati cele mai gustoase bucate tradiționale. Daca iți dorești un preparat delicios, ar trebui sa incerci aceasta pasca cu branza și smantana. Rețeta de pasca cu branza…

- Se apropie sarbatoarea de Paște cu pași repezi, iar voi nu v-ați gandit inca ce preparate delicioase sa faceți? Ei bine, noi venim cu soluția și te invațam sa prepari rețeta de ciorba de miel. Aceasta mancare este delicioasa pentru zilele de sarbatoare!

- Perioada postului de Paște pare uneori interminabila, iar cei care il țin sunt uneori in pana de idei. De aceea, le venim in ajutor cu o rețeta simpla de pate de soia facut in casa, care o sa va scoata din monotonia preparatelor clasice.

- Mai este o luna pana la Paște, iar deja multe gospodine au inceput sa se gandeasca și sa faca lista cu bunatațile pe care vor sa le puna la sfanta masa. Ei bine insa, daca nu vrei sa stai prea mult in bucatarie, insa totodata iți dorești sa iți surprinzi invitații, este momentul sa incerci brioșele…