- Chef Sorin Bontea are o rețeta senzaționala pentru friptura de miel. Celebrul bucatar adauga de fiecare data un ingredient care nu o face doar frageda și suculenta, dar da și o aroma speciala acestui preparat ce nu va lipsi de pe mesele romanilor de Paște. Friptura de miel, reteta lui Chef Sorin Bontea…

- Masa de Paște este una dintre cele mai importante, gospodinele avand grija mereu sa fie de toate, pentru a se bucura de sarbatori alaturi de familie și invitați. Un preparat nelipsit este pasca, pe care foarte multe femei inca o prepara in casa, chiar daca se gasește și la magazin, gata preparata.

- Rețeta lui chef Florin Dumitrescu care va face senzație pe masa de Paște in acest an Continue reading Rețeta lui chef Florin Dumitrescu care va face senzație pe masa de Paște in acest an at Tabu.

- O rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu face furori de Paște. Preparatul, inspirat din colecția regretatului Radu Anton Roman, va fi, fara doar și poate, vedeta mesei. Rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu pentru masa de Paște A inceput numaratoarea inversa pana la Paște 2023, iar gospodinele…

- Cel mai tanar jurat de la „Chefi la cutite” se lauda an de an cu aceasta rețeta. Ii place atat de mult si se mandreste atat de tare cu ea, incat a introdus-o si in meniurile restaurantelor sale. Este vorba despre un preparat culinar la care a muncit foarte mult timp, inspirandu-se din cartea de bucate…

- Nu știi ce sa mai gatești pentru tine și cei dragi in perioada postului de Paște? Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocana de cartofi. Un preparat gustos pentru intreaga familie. De ce ingrediente avem nevoie și care este modul de preparare.

- Ne aflam in perioada postului de Paște, este inceput de saptamana, iar daca vrei sa iți incepi saptamana bine, atunci incearca aceasta rețeta delicioasa de post. Noi iți vom prezenta cea mai simpla și gustoasa rețeta de ciorba de urzici cu taiței. Este un preparat care iți va incanta papilele gustative.…

- Dintr-o ciorba adevarata nu lipsește niciodata borșul, dar cel facut in casa este cel care da un gust inconfundabil preparatului. Deși putem sa folosim cu ușurința variantele din comerț, borșul facut in casa va fi intotdeauna mai gustos și mai sanatos decat ce gasim pe rafturile supermarketurilor.